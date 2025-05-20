Galatasaray kalesi için dev iddia! Andriy Lunin...

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı takımdaki 14 yıllık başarıyla dolu kariyerinin sonuna geldiği iddia ediliyor. Dursun Özbek, Uruguaylı kalecinin ayrılık isteğini açıklamıştı.





Galatasaray'da olası kaleci adayları arasına daha önce de ismi gündeme gelmiş olan Andriy Lunin girdi.





Defensacentral'de yer alan habere göre, Galatasaray, Real Madrid'in 26 yaşındaki kalecisi Lunin'e daha iyi bir maaş teklifi iletti. Lunin'in takımıyla 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.





Lunin ile İngiltere'den de Aston Villa'nın ilgilendiği ve İngiliz ekibinin de Lunin'e Real Madrid'deki maaşından daha yüksek bir teklif sunduğu belirtildi.





Real Madrid'de Thibaut Courtois'nun geçen sezon uzun süreli sakatlığında kaleyi devralan Lunin, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla dikkat çekmişti. Lunin, Belçikalı eldivenin formu nedeniyle ise bu sezon sadece 13 maçta kaleyi korudu.































