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Galatasaray Doktoru Yener İnce'den 'Florya suyu' açıklaması!

Galatasaray Doktoru Yener İnce'den 'Florya suyu' açıklaması!

20.05.2025 17:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray Doktoru Yener İnce'den 'Florya suyu' açıklaması!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Florya suyu' terimine açıklık getirdi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yener İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

"Hep soruluyor bu Florya suyu nedir diye açıklayayım:

Osi en iyisi demeyiz biz mesela çünkü Icardi'ye, Drogba'ya, Jardel'e ayıp olur. Mertens demeyiz mesela Hagi'ye, Wesley'e ayıp olur. Hatta Nando demeyiz Taffarel'e ayıp olmasın diye. Aslında ayıp da değil derdimiz, biz biliriz ki kurumlar her zaman kişilerden önce gelir.

Diyelim ortada bir hata var ya da işler iyi gitmiyor, biz hatayı başka yerde aramayız önce ve en çok kendimizi eleştiririz. Esas olanın kuruma hizmet olduğunu biliriz. Her Galatasaraylı bilir bunu. Tribün herkesten iyi bilir.

Bizim tek bir düsturumuz var:

Aslolan Galatasaray"

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Yener İnce, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve 5 yıldız emojileri de ekledi. İnce'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İlgili Konular: #galatasaray #Florya #Yener İnce

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