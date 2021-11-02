Galatasaray kanat transferinde Romanya'dan Claudiu Petrila ile ilgileniyor
Sezon başında kadrosunu gençleştirmeye yönelen Galatasaray, Morutan ve Cicaldau'nun ardından bu sefer de kanat transferinde Claudiu Petrila için Romanya pazarına gidiyor.
Galatasaray, sezon başında Romanya'dan Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu transfer etmişti ve bu iki oyuncu şuan ilk 11'in önemli isimlerinden. Galatasaray'ın memnun kaldığı Romanya pazarından takıma yeni bir oyuncu katabileceği iddia edildi.
Rumen gazetesi Pro Sport'un haberine göre; Galatasaray, Cluj forması giyen 2000 doğumlu Claudiu Petrila'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Roma ve Lille'in de Claudiu Petrila ile ilgilendiği ifade edilirken, genç yetenek için gözlemcilerin aktif mesai yaptıklarının da altı çizildi.
Claudiu Petrila bu sezon toplamda 22 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
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