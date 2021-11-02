Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 12:40
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.



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