Galatasaray'da "aile" buluşması

02 Kasım 2021 Salı, 16:00

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son yapılan antrenmanı yönetim ve kulüp çalışanları da takip etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Başkan Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel ile kulüp çalışanları da izledi.



Fatih Terim, kulüp çalışanlarıyla bir süre sohbet ederken, günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

Başkan Burak Elmas, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu dile getirdiklerini belirterek, "Florya bizim merkez ofisimiz. Hakikaten çok büyük bir aileyiz. Bugün hocamızın inisiyatifiyle tüm çalışanlarımızı, üst seviye bütün ekiplerimizi bir araya topladık. Güzel bir ailenin güzel bir görüntüsünü oluşturduk. Galatasaray çok büyük bir aile ama bu birliktelik de çok önemli. Ailenin birlikte olması, birbirinden güç alması... Onun için bütün kulüp çalışanlarımız burada, gelip takıma destek verdiler. Genç bir takımımız var, onlar da Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu görsünler istedik. Bu buluşma çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.



Burak Elmas, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili bir soruya ise, "Galatasaray'ın önemsiz bir maçı yok. Her maçımız önemli. Dolayısıyla her maça biz aynı önemi veriyoruz. Perşembe günü oynayacağımız maç önemli. Pazar günü oynayacağımız maçımız da önemli. Dolayısıyla hep beraber birlikte olup birbirimizden güç alıp devam etmemiz lazım." cevabını verdi.

Aile buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Fatih Terim ise şunları kaydetti:

"Kendi el yazımla böyle bir davet mektubu yazdım. Bütün çalışanlarımızın bizi tanıması, beraber olduğumuzu hissetmeleri açısından bir davet mektubu yazdık. Sağ olsunlar başkanımız, yönetimimiz ve çalışanlarımız geldi. Tam bir büyük aile gibi buradayız. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bugünkü antrenmanımız kendi ailemizin fertleriyle beraber gerçekleşti diyebileceğimiz bir ortam var. Hakikaten biz de çok mutlu olduk. Tanışıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Florya'yı görmeyen kalmasın, kimse bize uzak kalmasın diye böyle bir organizasyon yaptık. Çok da hoş oldu. İnsan sevdiklerini gördüğü zaman mutlu oluyor. Beraberce mücadele ettiğimiz, birlikte emek verdiğimiz arkadaşlarımızla olan bir beraberlikti. Bunlara devam edeceğim hep birlikte inşallah. Gülerek ve mutlu bir şekilde devam edeceğiz."