Galatasaray Kastamonuspor karşısında gol oldu yağdı!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 22:57

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 7-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, 27. dakikada Milot Rashica ile gol perdesini açtı. Haris Seferovic, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Bafetimbi Gomis, 53. dakikada farkı 3'e çıkardı. Fransız yıldız, profesyonel kariyerinin 350. golünü de atmayı başardı.

Milot Rashica, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. 66. dakikada Mathias Ross, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderek takımının 6. golünü attı.

Oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu, 74. dakikada golünü attı. Galatasaray'ın genç futbolcusu Hamza Akman, 81. dakikada fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atmayı başardı.

Öte yandan, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkan Galatasaray ilk 7 gollü bir galibiyet de elde etti.