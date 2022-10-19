Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:57

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

GALATASARAY - KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kastamonuspor mücadelesi A Spor'dan canlı yayımlanacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Emin Bayram, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Mata, Barış Alper, Kerem, Seferovic

Kastamonuspor: Eray, Şaban, Erman, Faruk, Kadir Keleş, Hakan Olkan, Berkan Turan, Ayhan, Berkay Samancı, Mehmet Bektaş, Ergin Keleş

GALATASARAY 3. TUR'DA DAHİL OLDU

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 defa kazanarak Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi.