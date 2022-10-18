Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitti.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 19:07
Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

Son dönemdeki VAR kullanımı için resmi sitesinden açıklamada bulunan Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile konuya ilişkin görüşeceği kaydedildi.


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