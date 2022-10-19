Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi!

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:20
<p>Galatasaray, bu sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı takım iddiaya göre resmi başvuru için son aşamaya geldi.</p>

Galatasaray, bu sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı takım iddiaya göre resmi başvuru için son aşamaya geldi.

<p><strong>KURAL GEREĞİ YABANCI SAYILIYOR</strong></p> <p>Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor. Akşam'ın haberine göre Galatasaray, 19 yaşındaki solağın yerli sayılması için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin ise bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.</p>

KURAL GEREĞİ YABANCI SAYILIYOR

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor. Akşam'ın haberine göre Galatasaray, 19 yaşındaki solağın yerli sayılması için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin ise bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

<p><strong>"BU KURAL DAHA ÖNCE VARDI"</strong></p> <p>Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konu ile ilgili yaptığı açıklamada "<strong>Bu futbolcu transfer edilirken, bu talimat vardı. Galatasaray, Yusuf'u alırken talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf'u transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık</strong>" ifadelerini kullanmıştı.</p>

"BU KURAL DAHA ÖNCE VARDI"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu futbolcu transfer edilirken, bu talimat vardı. Galatasaray, Yusuf'u alırken talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf'u transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık" ifadelerini kullanmıştı.

<p><strong>6 MİLYON EURO ÖDEDİLER</strong></p> <p>Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.</p>

6 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

<p><strong>KAYSERİ'DE KADRODA YOKTU</strong></p> <p>Ligde son maçına 5. haftadaki Konya karşılaşmasında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Buruk'un önümüzde dönemde Yusuf'a şans vermesi bekleniyor.  </p>

KAYSERİ'DE KADRODA YOKTU

Ligde son maçına 5. haftadaki Konya karşılaşmasında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Buruk'un önümüzde dönemde Yusuf'a şans vermesi bekleniyor.  

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