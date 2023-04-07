Galatasaray kaybetti, seri eşitlendi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'a 78-69 kaybetti ve seride durum 1-1'e geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 18:18
Galatasaray kaybetti, seri eşitlendi!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın ile karşılaştı.

Galatasaray, rakibine 78-69'luk skorla kaybetti.

Bu sonucun ardından seride durum 1-1'e geldi. İki takım arasındaki 3. maç 9 Nisan Pazar günü oynanacak.


Nesibe Aydın Galatasaray Çağdaş Faktoring ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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