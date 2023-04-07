Galatasaray kaybetti, seri eşitlendi!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'a 78-69 kaybetti ve seride durum 1-1'e geldi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın ile karşılaştı.
Galatasaray, rakibine 78-69'luk skorla kaybetti.
Bu sonucun ardından seride durum 1-1'e geldi. İki takım arasındaki 3. maç 9 Nisan Pazar günü oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- Albümüyle korkuttu
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor