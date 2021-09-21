Galatasaray, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray, Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Berkan Kutlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu rotasyona sokularak kadroya alınmadı.
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Kadroda sakatlıkları bulunan Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz yer almazken aynı zamanda kulüp tarafıdan riske atılmak istenmeyen Berkan Kutlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu da kadroda yer almadı.
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Sezonu altıncı haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Takımımız, Kayserispor maçı için bugün saat 17.15'te sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Kayseri'ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
?? Yukatel Kayserispor maçı kamp kadromuz #KYSvGS pic.twitter.com/ktwHPw5Weo— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2021
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