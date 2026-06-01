Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek mazbatasını aldı: 'Başarıyı daha da yukarıya çekmek için...'

1.06.2026 13:16:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'da seçime tek aday olarak giren ve yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbata töreninde değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'da yeni yönetim için mazbata töreni düzenlendi. Galatasaray'da seçime tek aday olarak giren ve yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, "2028 dönemi için yönetim ve diğer kurulların mazbata töreni için bir aradayız. Sayın genel kurula büyük bir teşekkür gönderiyoruz. Bu büyük emaneti bize teveccüh ettikleri için kendilerine büyük teşekkür gönderiyorum" dedi.

"BAŞARIYI DAHA DA YUKARI ÇEKMEK İÇİN..."

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Geçen 4 senede yaptığımız icraatlar, genel kurul tarafından beğenildiği için tekrar bizi bu göreve layık gördüler. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Her dönemde, geçmiş dönemde yapılan icraatın üzerine çıkmamız lazım. Daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. Herkes şundan emin olsun, bu amaçla geliyoruz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini yapmak gayretinde olacağız" sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek, "Genel kurul ve camiaya teşekkür ediyorum. Bize verilen desteğin aynen devam etmesini istiyorum. Başarıyı daha da yukarıya çekmek için yine onların desteğine ihtiyacımız var. Güzel günlere Galatasaray'ı taşıyacağımızın sözünü veriyorum" açıklamasını yaptı.

