Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten transfer açıklaması!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:15

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:15

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Metin Oktay için düzenlenen anma töreninde transfer ve şampiyonluk için konuştu.

Öztürk, "Ben buraya gelirken başkanımız ve Sayın Erden Timur son yapılacak revizeler ve hazırlıklar için toplantıdaydı. Onun için kulübü temsilen ben geldim. Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışında 19 tane daha kıymetli rakibimiz var. Yıldız transferler, sizi mutlaka ileriye götürüyor. Taraftarı heyecanlandırıyor ama taraftarın gücü, teknik kadronun, kadro seçimi, yıldızların oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyoruz. Geçen sene söylediğimizi tekrar ediyoruz, taraftarımız bayraklarını hazırlasın" dedi.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ SOKAĞA DÖKMEK İSTİYORUZ"



Metin Öztürk ayrıca, "Biz sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemiyoruz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Galatasaray taraftarını sokağa dökmek, tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Hem de ülke prestijini ileriye götürmek istiyoruz. Bu zaten Galatasaray'ın misyonu. 1996'dan bugüne Avrupa'da Türkiye'yi en çok temsil eden Galatasaray. Bunu biz değil, bugüne kadar olan oyuncular, yönetimler başardı. Bu görev şimdi bize verildi, biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" sözlerini sarf etti.