Galatasaray Kulübü İstişare Komitesi ilk kez toplandı
Galatasaray İstişare Komitesi'nin ilk toplantısında, kulüp başkanı Burak Elmas, önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldi.
Galatasaray Kulübü İstişare Komitesi'nin ilk toplantısında, kulüp başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte görev yapmış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları buluşurken kulübün mali yapısı ve borç tartışıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda başkan Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, ikinci başkan ve başkan yardımcılarından Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Helvacı ile eski divan kurulu başkanlarından Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı.
Buluşmada, Galatasaray Kulübü eski başkanları, yardımcıları ve divan kurulu eski başkanları; geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundu.
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