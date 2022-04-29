Galatasaray Kulübü üyeleri olağanüstü seçim için imza toplamaya başladı
Galatasaray'da yarın (30 Nisan Cumartesi) yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir kararı konuldu. Bu karar sonrası seçim iptal oldu. Sarı-kırmızılı kulüp üyelerinin olağanüstü seçim için imza toplamaya başladığı öğrenildi.
Galatasaray Kulübü üyeleri, olağanüstü seçimin yapılması için imza toplamaya başladı. Toplanan imzalar için noter mecburiyeti bulunmuyor.
Toplanan imzalar kulüp genel sekreterliğine teslim ediliyor.
Galatasaray Kulübü’nde kaydı açık üye sayısı 9.800 civarında. Medeni Kanun ve kulüp tüzüğüne göre 1.900 civarında ıslak imza toplanması halinde Galatasaray seçime gidebilir. İlgili tüzük maddesi şöyle:
TÜZÜK - 28.3 MADDE: Olağanüstü seçim kaydı açık üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yapılır.
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