Galatasaray Kulübü üyeleri olağanüstü seçim için imza toplamaya başladı

29 Nisan 2022 Cuma, 19:50

Galatasaray Kulübü üyeleri, olağanüstü seçimin yapılması için imza toplamaya başladı. Toplanan imzalar için noter mecburiyeti bulunmuyor.

Toplanan imzalar kulüp genel sekreterliğine teslim ediliyor.

Galatasaray Kulübü’nde kaydı açık üye sayısı 9.800 civarında. Medeni Kanun ve kulüp tüzüğüne göre 1.900 civarında ıslak imza toplanması halinde Galatasaray seçime gidebilir. İlgili tüzük maddesi şöyle:

TÜZÜK - 28.3 MADDE: Olağanüstü seçim kaydı açık üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yapılır.