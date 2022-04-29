Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ve Josef de Souza takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Can Bozdoğan ile Josef de Souza takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.
Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Kayseri'ye giderek kampa girecek.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Adaylığını o ismin açıklaması bekleniyor!
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- Ümit Özdağ'dan 'seçim planı' iddiası
- Benzine büyük zam yolda!