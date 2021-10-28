Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Sanver, gündeme dair açıklamalarda bulundu

28 Ekim 2021 Perşembe, 19:30

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinden gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi.

GS TV'ye konuşan Sanver, Beşiktaş derbisinin ardından taraftarlardan gelen Galatasaray'ın hakkının aranması talebine karşılık, açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili Remzi Sanver, "Gerek VAR hakemlerinin, gerek sahadaki hakemlerin takımımızın sergilediği performansa olumsuz etkisini elbette görüyoruz ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak basitlikte ve sığlıkta bir kulüp değiliz. Her şeyden evvel değerli rakibimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca, ortaya çıkan sonuçtan kendi derslerimizi de çıkartıyoruz. Değerli hocamıza ve sporcularımıza güveniyor, onlara tereddütsüz sahip çıkıyoruz. Sportif açıdan içine girmekte olduğumuz bu kritik haftalarda bütün taraftarlarımızın aynı yaklaşımı benimseyeceklerinden şüphe duymadığımızı da ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Futbolda süregelen sorunların ortadan kalkacağı bir düzen değişikliğine ihtiyaç olduğunu aktaran Sanver, "Bu değişikliğin önemli bir unsuru, maçları sahadaki futbol performansıyla hak eden takımın kazanmasını sağlayacak adil, şeffaf ve yetkin bir hakemlik sisteminin kurulmasıdır. Bunun için maçtan maça hakemleri değil, genel çözümleri konuşmak mecburiyetindeyiz. Bu sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun mecburiyetidir. Biz, bu büyük dönüşümü diğer kulüplerle el birliği yaparak gerçekleştirmenin öncüsüyüz." ifadelerini kullandı.

Sanver, Kulüpler Birliği Vakfında yaptıkları değerlendirmeler sonucunda aldıkları önlemler listesini Türkiye Futbol Federasyonuna ilettiklerini aktarırken, "Taleplerimiz, Merkez Hakem Kurulu yönetiminde önemli değişikliklerin olduğu bir döneme denk geldi. Kurulun yeni başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu ve yeni üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Şeffaf, adil ve yetkin bir hakemlik sisteminin kurulması yönünde atacakları her türlü adımda desteğimiz kendileriyle olacaktır. Mevcut düzenin değişime elbette mukavemeti olacaktır. Buna boyun eğmemelerini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



