Beşiktaş, Josef de Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Beşiktaş, geçtiğimiz antrenmana tedbir amacıyla çıkmayan Josef Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Josef'in uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11.haftasında karşılaşacağı Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken, geçtiğimiz günlerdeki antrenmanına Josef de Souza tedbir amaçlı katılmamıştı.
Beşiktaş kulübü dinlendirdiği oyuncusunun sağlık durumu hakkında resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü
Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/YwiyDP6wSW— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2021
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Saray'dan, bakanlara 'geçmiş olsun demeyin' talimatı
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset
- Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı
- 'Ölüp gidiyoruz kimsemiz yok!'
- Spor dünyası da ayakta: Artık söyleyecek bir şeyim yok
- Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı