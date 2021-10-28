Beşiktaş, Josef de Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş, geçtiğimiz antrenmana tedbir amacıyla çıkmayan Josef Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Josef'in uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 17:09
Beşiktaş, Josef de Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, Süper Lig'in 11.haftasında karşılaşacağı Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken, geçtiğimiz günlerdeki antrenmanına Josef de Souza tedbir amaçlı katılmamıştı. 

Beşiktaş kulübü dinlendirdiği oyuncusunun sağlık durumu hakkında resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.

Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler