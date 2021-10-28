Galatasaray kulüp doktoru Sacha Boey'in sağlık durumunu açıkladı

28 Ekim 2021 Perşembe, 17:27

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sakatlığı devam eden Sacha Boey'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZAMAN VEREMEYİZ"

İnce Boey'in durumu hakkında "Sacha Boey için zaman vermek çok zor. Ligin üstünde bir hıza çıkıyor saha içerisinde, bizim istediğimiz bu hıza çıktığında sıkıntı yaşamaması. Oyuncunun daha sağlıklı dönmesi için beklememiz gerekiyor. Burayı dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Çok istekli bir oyuncu. Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Bir süre vermek istemiyorum, testlerden yüzde 100 sonuç almadan oynatma şansımız yok Boey'i." ifadelerini kullandı.

"EN KISA SÜREDE DÖNMEK İSTİYORUM"

Dün yaptığı paylaşım ile sahalara en kısa sürede dönmek istediğini belirten Boey, paylaşımında, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fransa'nın Rennes kulübünden gelen 2000 doğumlu futbolcu Boey, Galatasaray forması ile 7 maça çıkarken bir de gol kaydetti.