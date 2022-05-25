Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:05

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek, divan kuruluna listelerini tanıttı.

Galatasaray Lisesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den yayınlanan mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, ilk olarak Eşref Hamamcıoğlu söz aldı.

Kulübün eski divan kurulu başkanı olan Hamamcıoğlu, mahkeme kararıyla iptal edilen 30 Nisan'daki olağanüstü seçimli genel kurul için hazırladıkları listeyle seçime gireceklerini belirtti.

Galatasaray Kulübünde samimiyet, şeffaflık, liyakat ve güvene ihtiyaç olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "En büyük eksikliğimizin samimiyet olduğu söylemiştim. Bugün bunu çok net yaşıyoruz. 30 Nisan'daki seçimin ne şekilde iptal edildiğini gördük. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken, Tevfik Fikret Salonu'nun duvarları arasında, o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. Daha önce yapılan genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyor. Bu samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir. Bunu mutlaka tamir etmemiz lazım. 11 Haziran seçimleri bunun için çok önemlidir. Lütfen bütün üyelerimiz sandık başına gelsin. Galatasaray'ın çıkışı bu seçimdedir." diye konuştu.

"İçinde bulunduğumuz süreçte, 30 Nisan'da yapılması gereken seçimler neden 11 Haziran'a ertelendi, bunun aktörleri kimlerdir ve niçin beklenmiştir?" diye soran Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun değerlendirmesini siz divan üyeleri ve genel kurul üyelerimize bırakıyorum. Galatasaray'ın maddi ve manevi büyük potansiyeli, gayrimenkul varlıkları, üyelerinin entelektüel seviyesi dışarıdan birtakım insanların ve güçlerin hevesini kabartmıştır. Bununla ilgili hazırlık yapılmıştır. Malum kişinin aldığı inisiyatifle bir oya gibi işlenerek hazırlanan bu senaryo, bugün uygulamaya konulmak istenmektedir. Buna tepkiyi gösterecek olan genel kurul üyeleri olacaktır. Galatasaray geçmişinden ders almazsa, bu büyük hata olur. Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir, önce temeli düzeltmemiz lazım. Kendi listesini yapamayacağı için ya da tek başına girmesi söz konusu olan seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar, bir koalisyon yaparak Galatasaray Kulübü içerisinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus tarihi olamaz. Buna hep birlikte tepki göstermemiz lazım."

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray bir gayrimenkul şirketi değildir. Bugün büyük bir algı yapılarak, sanki başka çözüm yokmuş gibi bütün gayrimenkul projelerini sadece o yapabilir, bütün ilişkileri sadece o kurabilir, çatı aday sadece o olabilir paranoyasından mutlaka vazgeçmemiz lazım. Galatasaray Kulübünün gayrimenkulleri Galatasaray Kulübünün varlığıdır, kimseye miras kalmamıştır. Görev yapan başkanlarımızın hepsinin emeği vardır. Birdenbire çıkıp 'Bu gayrimenkulleri şu şekilde pazarlayacağım, bu şekilde paraya çevireceğim.' demek bir çözüm değildir. Galatasaray bölünmez bir bütündür. Kimsenin de birleştirici çatı aday emaresi altında gayret göstermemesi lazım. Aksine bunlar camiamızı bölmektedir. 11 Haziran'daki seçimde arkadaşlarım ve ben ile koalisyon yarışa girmiştir. Bu koalisyonlar Galatasaray'da alışılmış şeyler değildir. Önce bunları gözden geçirmemiz lazım."

Bütün projelerinin hazır olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, Florya'daki araziyle ilgili projelerini de kısa sürede açıklayacaklarını dile getirerek, "Galatasaray'ın Florya'dan çıkması lazım, kesin. Ama ne pahasına olursa olsun çıkmaması da lazım. Bugün Florya bölgesinde, özellikle havaalanındaki pistlerin yıkılması veya ortadan kaldırılması nedeniyle buralarda kat müsaadesi artmıştır. Dolayısıyla Florya bölgesi bir sürü müteahhitin ağzının suyunu akıtmaktadır. Galatasaray'ı kullanarak hiç kimse burayı hedeflemesin. Çok net. Buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray mutlaka bağımsızlığına kavuşarak yönetilmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek: "Hemen birleşerek 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım"

Kulübün eski başkanlarından olan Dursun Özbek de yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgını ve ardından Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedenleriyle diğer alanlarda olduğu gibi sporda da çok ciddi ekonomik sorunların yaşandığını belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın da kulüpler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu aktaran Özbek, "Bu şartlarda masada da sahada da başarılı olmak mümkün değil. Bu içinden çıkılması zor bir hal alıyor. Bu şekilde etki altında kaldığımız zaman camia kendi içinde parçalanma yaşıyor, başarısızlık geliyor." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı camiada bölünmeler yaşandığını kaydeden Özbek, şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın bu parçalanmışlıktan vazgeçmesi lazım. Galatasaraylıların birbirlerini sevmesi lazım. Birlikte hareket etmemizin önünde ne engel var? Hepinizden rica ediyorum, birbirimizi sevelim. Buna Galatasaray'ın ihtiyacı var. Eyleme geçmek için Galatasaray Başkanlığı'na aday oldum. Sportif faaliyetlerde tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Bu ruh nedir? Maddi olanakların eksik olduğu zaman bile sportif başarılardan geri kalmayan, Avrupa'da elde ettiği başarılarla mazlum devletlerin umudu olan bir takımımız var. Dolayısıyla hemen birleşerek 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım. Buradan çıkış için her şeyi birlikte yapacağız. Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Büyük Atatürk'ün de dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Kanımızın rengi de sarı kırmızıdır."

Dursun Özbek, Florya ve Kemerburgaz projeleri başta olmak üzere 8-9 önemli projelerinin olduğunu ve bunları da kısa sürede duyuracaklarını vurgulayarak, "Bu projelerle elde edeceğimiz paylar tahminlerin ötesinde. Bu projeleri önce sizin onayınıza sunacağız. Projelerden gelecek paranın kılına dokunmadan kanayan yaramız olan, Bankalar Birliği ile olan borcumuzun ödemesine göndereceğiz. Günde bir milyon liraya yakın faiz ödüyoruz. Bu sarmaldan çıkmamız lazım. Ne yaparsan yap, çalıştığının hepsi faize gidiyor. Geçmişten ders alarak geliyoruz. Öyle har vurup harman savurmak yok. Eğer biz sevgi ve beraberliği sağlayamazsak, yerin dibine girsin bu projeler. Biz hiçbir şeyde muvaffak olamayız. Birbirimizi niye sevemiyoruz, anlamıyorum ki?" diye konuştu.

Hamamcıoğlu ve Özbek, konuşmalarından önce listelerinde yer alan isimleri divan kurulu üyelerine tanıttı.

Oy pusulasındaki renkleri belli

Toplantıda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, adaylarla yaptıkları görüşmede seçimde kullanacakları oy pusulasındaki renkleri belirlediklerini söyledi.

Seçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın da takip ettiği toplantıda söz alan üyeler, güncel gelişmelerle ilgili düşüncelerini aktardı.