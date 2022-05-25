Galatasaray'da başkan adayların oy pusulası renkleri belli oldu

Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulunda, Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla yarışacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:29
Galatasaray'da başkan adayların oy pusulası renkleri belli oldu
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Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek, divan kuruluna listelerini tanıttı.

OY PUSULASINDAKİ RENKLERİ BELLİ

Toplantıda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, adaylarla yaptıkları görüşmede seçimde kullanacakları oy pusulasındaki renkleri belirlediklerini söyledi.

Seçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.


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