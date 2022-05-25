Galatasaray'da başkan adayların oy pusulası renkleri belli oldu
Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulunda, Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla yarışacak.
Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek, divan kuruluna listelerini tanıttı.
OY PUSULASINDAKİ RENKLERİ BELLİ
Toplantıda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, adaylarla yaptıkları görüşmede seçimde kullanacakları oy pusulasındaki renkleri belirlediklerini söyledi.
Seçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.
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