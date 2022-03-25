Galatasaray’da Arda Turan takımla beraber çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Arda Turan da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 15:03
Galatasaray’da Arda Turan takımla beraber çalıştı
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Galatasaray, Süper Lig'de karşılaşacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin çalışmalarına başladı. Milli maçlar arasında dört gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular, cuma günü sabahı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi.

Milli Takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon ve topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı. Arda Turan, antrenmanın tamamında takımla beraber çalıştı.



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