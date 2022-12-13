Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası arasındaki hazırlık maçlarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio karşısında galibiyet arayacak. Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, 4. hazırlık maçında bu kez Lazio ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen sarı kırmızılılar, lige dönüştü de formunu sürdürmek istiyor.
GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Lazio hazırlık maçı 13 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak.
GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Lazio hazırlık maçı Spor Smart ekranlarından canlı izlenebilecek.
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