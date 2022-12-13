Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Aralık 2022 Salı, 11:58

2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, 4. hazırlık maçında bu kez Lazio ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen sarı kırmızılılar, lige dönüştü de formunu sürdürmek istiyor.

GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lazio hazırlık maçı 13 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak.

GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lazio hazırlık maçı Spor Smart ekranlarından canlı izlenebilecek.







