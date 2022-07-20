Galatasaray Leo Dubois'i açıklamaya hazırlanıyor

Sacha Boey'i kadroda düşünmeyen Galatasaray, Lyon'un sağ beki Leo Dubois'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız oyuncunun bugün Türkiye'ye gelerek imza atması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:19
Galatasaray Leo Dubois'i açıklamaya hazırlanıyor
Abone Ol google-news

Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Lyon'dan sağ bek oyuncusu Fransız Leo Duois ile her konuda anlaştı.

Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Fransız oyuncunun bugün Türkiye'ye gelerek kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KAP BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı Dubois transferinin kısa süre içinde KAP'a açıklaması bekleniyor.

13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro. 


Leo Dubois galatasaray transfer
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler