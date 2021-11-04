Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı kapalı gişe!

04 Kasım 2021 Perşembe, 20:48

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4’üncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetirken tribünde pandemi döneminin başlangıcı olan tarihtüen bu yana seyirci rekoru kırıldı. 40 bini aşkın futbolsever maçı izledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ilk 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz yerine Sofiane Feghouli’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu ilk 11’i ile çıktı.

GALATASARAY’DA 2 EKSİK VAR

Sarı kırmızılı takım, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya 2 isminden yoksun olarak çıktı. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Arda Turan ile Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray Kulübü, “Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite oynansın” talebinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilmesi üzerine stadyumun tam kapasitesi sayısında bilet satışa çıkartmış ve sarı kırmızılı taraftarları stadyuma davet etmişti. Nef Stadyumu’na Lokomotiv Moskova maçı için 40 bini aşkın seyirci geldi. Taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurdu.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ise takımının Rusya Premier Lig’de oynadığı Nizhny Novgorod maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Gisdol, Zhivoglyadov yerine Nenakhov, Anjorin yerine ise Lisakovic’e şans tanıdı. Lokomotiv Moskova, ilk maçta Galatasaray’a karşı 4-4-2 dizilişi ile sahada yer alırken Galatasaray deplasmanında 4-2-3-1 sistemine geçiş yaparak; Guilherme, Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Kerk, Rybchinskiy, Lisakovic ilk 11’i ile mücadeleye başladı.