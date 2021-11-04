MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
İkinci yarının başlarında Feghouli ve Morutan'ın pozisyonları ile tehlikle yaratsa da farkı açamadı. 71. dakikada etkili gelen Lokomotiv'de sağ kanattan Maradishvili'nin yerden arka direğe çıkarttığı topa Kamano dokundu ve topu ağlara gönderdi. Skor böylece dengeye geldi ve maç da bu skorla 1-1 berabere bitti.
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