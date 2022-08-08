Galatasaray, Lucas Torreira transferini açıkladı! İşte maliyeti...
Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira transferini açıkladı.
Galatasaray, Dries Mertens ile birlikte İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira'nın transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Galatasaray ayrıca Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını ve Torreira'nın 2 milyon 750 bin euro ücret alacağını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."
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