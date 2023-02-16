Galatasaray Lucas Torreira'da iyileştirme yapıyor
Galatasaray'ın bu sezon performansıyla adından söz ettiren Lucas Torreira'nın sözleşmesinde iyileştirmeye gideceği belirtildi.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Sporx'in haberine göre, Torreira'nın bu performansı birçok takımın iştahını kabartırken, oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı kırmızılı kulüp yeni bir hamle yapma kararı aldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; oyuncuyu kaybetmek istemeyen Galatasaray, Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme imzalayacak.
Uruguaylı yıldızın maaşında da iyileştirme yapacak olan sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesini de bir yıl uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 21 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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