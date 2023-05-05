Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'den sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:58

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:58

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Ankaragücü'nü 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edememişti.

Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına alınmıştı.

Patryk Szysz



Medipol Başakşehir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Polonyalı oyuncunun sakatlığına ilişkin son durumunu paylaştı.

Başakşehir tarafından yapılan açıklamada, Patryk Szysz'e yapılan tetkitler sonucunda oyuncunun ön çapraz bağında yaralanma, menisküs yaralanması ve diz kapağı bağında esneme tespit edildiği duyuruldu.