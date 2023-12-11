Galatasaray maçı öncesi... Kopenhag'dan sarı-kırmızı önlem!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Danimarka ekibi, kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar için bir dizi önlem alındığını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta Kopenhag'a konuk olacak.
Parken Stadı'nda oynanacak bu mücadele öncesi Kopenhag'dan bir açıklama geldi. Danimarka ekibi, yaptığı açıklamada maçta taraftarların dikkat etmesi gerekenlere yer verdi.
Kopenhag'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız.
Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir.
Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır."
KOPENHAG'DAN GALATASARAY TARAFTARINA ÖNLEM
Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen, Galatasaray ile oynanacak maç için önceki hafta yaptığı açıklamada, taraftarların stadyuma girişi ve tribünlerle ilgili önlem alacaklarını söylemişti.
Kopenhag ile Galatasaray arasındaki mücadele 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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