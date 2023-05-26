Galatasaray maçı öncesi MKE Ankaragücü'nden bilet açıklaması

Yayınlanma: 26.05.2023 - 15:44

Güncelleme: 26.05.2023 - 15:44

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Galatasaray mücadeleyi kazanması halinde sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. MKE Ankaragücü Kulübü'nden zorlu Galatasaray mücadelesi öncesi bilet açıklaması geldi.

Ankara temsilcisinden yapılan açıklamada, Galatasaray maçının biletlerinin sadece MKE Ankaragücü Passolig Kartı olan taraftarların alabileceğini duyuruldu.

"MÜSABAKA İÇİN BİLET ALAMAYACAKTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bilet satışıyla ilgili İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar konusunda şu ifadelere yer verildi:

"İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği, müsabakada ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir. Son 24 saat kala dahil olmak üzere ev sahibi biletlerini, sadece MKE Ankaragücü Kart sahipleri alabilecektir. Diğer Passolig Kart sahipleri müsabaka için bilet alamayacaktır. Son 90 gün içerisinde Galatasaray ve logosuz Passolig kartını iptal ettirip MKE Ankaragücü Passolig Kartı alanlar müsabaka için bilet alamayacaktır."

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray, 30 Mayıs Salı günü Eryaman Stadı'nda saat 20:00'de karşılaşacak.