Galatasaray maçı öncesi... PAOK'tan tepki çeken İstanbul paylaşımı!
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sezonun ilk maçına PAOK karşısında çıkıyor. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde PAOK cephesinden takımın İstanbul'a gelişini anlatan bir paylaşım yapıldı.
PAOK'TAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI
PAOK'un yaptığı paylaşımda, "Konstantinopolis'e giden yol!" ifadesini kullanması tepki çekti.
40 OTOBÜSLE GELDİLER
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen taraftarlar, gümrük ve polis ekiplerince kontrol edildi. Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.
Kontrollerinin ardından geçiş yaptıktan sonra bir süre sınır kapısı önünde mola veren taraftar otobüsleri sorunsuz şekilde polis gözetiminde İstanbul'a yola çıktı. Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti. Galatasaray ile PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
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