Galatasaray maçı öncesi RFS'den bilet açıklaması!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:58

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:58

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi RFS, sarı kırmızılı takım için bilet bilgilendirmesinde bulundu.

RFS'den yapılan açıklamada, "Galatasaray taraftarları için önemli bilet bilgisi. Riga'daki maçın biletleri için yüzlerce soru alıyoruz. Deplasman biletleri için lütfen kulübünüzle iletişime geçin. Deplasman tribününde 2500 koltuk var. Riga'da görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

RFS - Galatasaray Avrupa Ligi maçı, 3 Ekim Perşembe günü 19.45'te oynanacak.