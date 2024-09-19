Galatasaray maçı öncesi RFS'den bilet açıklaması!
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi RFS, sarı kırmızılı takım için bilet bilgilendirmesi yaptı.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi RFS, sarı kırmızılı takım için bilet bilgilendirmesinde bulundu.
RFS'den yapılan açıklamada, "Galatasaray taraftarları için önemli bilet bilgisi. Riga'daki maçın biletleri için yüzlerce soru alıyoruz. Deplasman biletleri için lütfen kulübünüzle iletişime geçin. Deplasman tribününde 2500 koltuk var. Riga'da görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.
RFS - Galatasaray Avrupa Ligi maçı, 3 Ekim Perşembe günü 19.45'te oynanacak.
Etiketler: #RFS #galatasaray #avrupa ligi #bilet
Spor Haberleri
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne Kerem ve Orkun'un!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!
- Zorlu mücadelede ilk gol geldi!
- TFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!
- Yıldız isimden İsrail açıklaması!
- Emlak Konut, Galatasaray'ı rahat geçti!
- Galatasaray maçı öncesi RFS'den bilet açıklaması!
- Arda Turan'dan derbi için flaş açıklama!
- Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?
- Fenerbahçe'de Samandıra çıkarması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- 16 ilin valisi değişti!
- Para karşılığı diploma
- Powell'dan 'enflasyon' açıklaması
- Savcılık imamı haklı buldu
- Çocuk çığlıklarını nasıl boğuyorlar
- Kadın öldü, damat ağır yaralı
- Bankalar faiz indirimine başladı