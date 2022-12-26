Eski Galatasaraylı Semih Kaya'dan Kadıköy itirafı!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 16:52

Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, NTV'de Kırılma Anı programına konuk oldu. Kariyerine dair önemli açıklamalarda bulunan Kaya, Kadıköy'de yaşadıkları şampiyonluk hakkında da itirafta bulundu.

Semih Kaya (Ortadaki)

12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da o dönem forma giyen Semih Kaya, Kadıköy'e dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

O gün gece boyunca uyuyamadıklarını belirten Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Uyuyamadık. Bunun bir açıklamasını yapmıştım. Saat 04.00 Muslera koridorda yürüyor. Ben çıktım koridora ikimiziz herhalde dedik. Kapı açıldı Selçuk ağabey çıktı ardından Hakan Balta çıktı. Ujfalusi geldi "Artık yatın" dedi. O gün o maça çıktığımızda inanıyorsunuz, takımın kalitesini biliyorsunuz... Üç saatlik bir uykuyla çıkılmış bir maçtı o. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için de böyleydi aynı şekilde. Alnımızın akıyla çıktık o maçtan. Karanlık bir ortam yaratılmıştı. 12 Mayıs 2012 tarihindeki o günü gözümüzü kapattığımızda çok aydınlık bir şekilde görüyoruz. Daha gergin bir maç oynamadım kariyerimde. Ezeli rakibinizin sahasına yarım puan önde gitmek çok gergindi."



