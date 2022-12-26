Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için sakatlık açıklaması!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:46

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da genç sol bek Kazımcan Karataş, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve 67’nci dakikada yerini Patrick van Aanholt’a bırakmıştı.

Kazımcan Karataş

Sarı-kırmızılı kulüpten, 19 yaşındaki genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Kazımcan Karataş'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.