Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için sakatlık açıklaması!
Galatasaray, İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da genç sol bek Kazımcan Karataş, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve 67’nci dakikada yerini Patrick van Aanholt’a bırakmıştı.
Kazımcan Karataş
Sarı-kırmızılı kulüpten, 19 yaşındaki genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
Sağlık Raporu | Kazımcan Karataş— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 26, 2022
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Kazımcan Karataş'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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