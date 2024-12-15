Galatasaray maçı öncesi... Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak.
Bordo mavililerin maç kadrosu belli oldu.
TRABZONSPOR'UN GALATASARAY MAÇI KADROSU
Trabzonspor'un maç kadrosunda Uğurcan Çakır, M. Taha, Onuralp, Malheiro, Barisic, Eren, Serdar, Batagov, Ali Şahin, Arda, Lundstram, Salih, Ozan, Mendy, Umut Güneş, Cham, Visca, Nwakaeme, Cihan, Draguş, Enis, Poyraz ve Banza yer aldı.
Etiketler: #trabzonspor #galatasaray #Trendyol Süper Lig
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