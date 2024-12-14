Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi 'sakatlık' açıklaması: Victor Osimhen, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez...

Yayınlanma: 14.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 14.12.2024 - 17:35

Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kalan, 16 Aralık Pazartesi akşamı Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'tan sakat oyuncular hakkında konuştu.

'DAVINSON'DA KORKTUĞUMUZ GİBİ BİR ŞEY ÇIKMADI'

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez hakkında, "Davinson'un MR'ı çekildi ve önemli bir şey çıkmadı, korktuğumuz gibi büyük bir şey çıkmadı. Kaç gün içinde takıma dönecek bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma döneceğini düşünüyoruz. Bu maç mı olur, bir sonraki maç mı olur bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

'KAAN AYHAN İDMANA ÇIKABİLİR'

Sakatlığı bulunan diğer isimlerle ilgili konuşan Galatasaray'ın teknik patronu, "Sakat oyuncularımızdan bazılarının bugün antrenmana çıkabileceğini düşünüyoruz. Kaan Ayhan için böyle bir planlamamız var" açıklamasında bulundu.

'JELERT'TE ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK'

Tecrübeli antrenör, "Elias Jelert'in yorgunlukla ilgili bir durumu vardı, onda da önemli bir şey yok. Victor Osimhen'in de durumunu göreceğiz. Yarınki antrenman, hangi oyuncularla oynayabileceğimizi anlamında daha gerçekçi olacak" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR MAÇINI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Galatasaray'ın hocası, "Üst üste sakatlıklar bazı zorluklar getiriyor ama oynayan oyuncuların Galatasaray'ın başarısı için ne kadar ter döktüğünü net şekilde görüyoruz. O yüzden ne olursa olsun, kiminle başlarsak başlayalım, pazartesi günü Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİ ONLARA BIRAKTIK'

Yaşanan hakem tartışmalarının dışında kalarak saha içine odaklandıklarını söyleyen Buruk, teknik kadro ve oyuncuların gereken en iyi cevabı saha içindeki performansıyla vereceğini söyledi: Başkanımız ve yöneticilerimiz, Galatasaray'ın haklarını en iyi şekilde savunuyor. Bu anlamda içimiz rahat. Biz her şeyi onlara bıraktık, saha içindeki başarıya odaklandık. Şu anda saha içine konsantreyiz.

'KENDİMİZİ DEV AYNASINDA GÖRMEDEN İLERLEMELİYİZ'

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi performansından bahseden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yenilmemek önemli. Bütün maçlarımızı kazanabilirdik, o şansları yakalamıştık. Ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da ilk 8 içindeyiz. Bunlar bizim hedeflerimizdi. Bunu sürdürüyoruz ama her şey için çok erken. Öncelikle konsantrasyonumuzu bozmamamız, kendimizi yüksekte görmememiz gerekiyor. Saha içinde her maç bizim için bir imtihan, her maç bir yarış.

Malmö maçına iyi başlamadık, maçın devamında iyi oynadık. Her maç, her rakip, ciddiye almazsanız, aynı konsantrasyonla çıkmazsanız zor oluyor. Kendimizi dev aynasında görmeden ilerlemeliyiz. Yarışın içinde dinamik şekilde tutmamız, saha içindeki performansımızı artırmamız gerekiyor. Puan farkı ne kadar açılırsa açılsın, aynı isteği sürdürmemiz gerekiyor. Lig arasına kadar kritik 2 maçımız var. Sonrasında izin yapacağız. Tam takım olarak döndüğümüzde daha güçlü olacağız. Bu 2 maçı önemseyip, 6 puanla bitirmemiz gerekiyor.”