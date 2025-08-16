Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum! 'Temiz olduğunu iddia edemem'

Süper Lig'in ikinci haftasında Karagümrük, Galatasaray'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar evinde 3-0'lık bir galibiyet aldı ve sonrasında karşılaşmanın tüm pozisyonları, Trio programında yorumlandı.

Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın pozisyon pozisyon yorumları şu şekilde:

GALATASARAY'IN İLK GOLÜ

Bülent Yıldırım: İkili mücadele sırasında Barış Alper rakibinden kurtulmaya çalışırken elle yüzüne temas ediyor. Avuç içinin Tresor'un yanağını ittik gördük. Bu görüntüleri izledikten sonra bu pozisyonun temiz olduğunu iddia edemem. Elle yüze bir temas gördükten sonra bu pozisyon minimum dikkatsiz fauldur. Bu pozisyon saha içinde verilmesi gereken bir faul pozisyonu. Hakem bunu kaçırmış. VAR, etkiyi ispat edebileceği bir görüntü olmadığı için de müdahil olmamış.

Bahattin Duran: Barış Alper'in sağ eli rakibin yüzüne geliyor. Bu pozisyonda ben Barış Alper'i Karagümrüklü oyuncuyu yüzünden hafif de olsa ittiğini ve bir faul yaptığını düşünüyorum. Kontrolsüz değil, dikkatsiz bir faul. Sarı karta gerek yok. VAR tekniği açısından ise bu "sana göre", "bana göre" bir pozisyon. VAR'ın müdahale etmemesini doğru buluyorum.

Deniz Çoban: Bir kere bu bir faul. VAR'ın soğuk terler dökeceği bir pozisyon, eğer farkındaysa pozisyonun. VAR'ı çok fazla eleştiremem. Buna karışılır diyen de çıkar, karışılmaz diyen de çıkar.

DOH'UN KIRMIZI KARTI

Bülent Yıldırım: Bir oyuncu, rakibinin sağlığı gözetmeksizin böyle bir darbeyi yapıp, onun sağlığı açısından böyle bir riski oluşturduğu anda geçmiş olsun. VAR'ı kutluyorum.

Bahattin Duran: Doh tehlikeli ve riskli bir hareket yapıyor. Bunu sahada değerlendirilmesini tercih ederdim. Hakem burada düdüğü çalmalıydı. VAR müdahalesini doğru buluyorum. Net bir kırmızı kart.

Deniz Çoban: Hareketi ilk gördüğüm andan itibaren "Off" dedim ve "bu bir kırmızı kart" dedim.

G.SARAY'IN PENALTI BEKLENTİSİ

Bahattin Duran: İkili bir mücadele, arkasından gelen top. Olabildiğince doğal şekilde koluna geliyor top. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Berkay Özcan o topun nereden geldiğinin bile farkında değil. Burada hiçbir sorun yok. Devam.

Deniz Çoban: Çarpmaya örnek olur bana göre de bu. Hakemin devam kararı bence de doğru.

GALATASARAY'IN İKİNCİ GOLÜ

Bahattin Duran: Herhangi bir ihlal yok, elle oynama yok. Osimhen ofsayt pozisyonunda olsa bile rakibine yakın değil. Bu pozisyonda ofsayt yok.

Bülent Yıldırım: Kötü vuruş yapan oyuncunun ne Osimhen'den ne de diğer oyunculardan hiçbir haberi yok zaten.

Deniz Çoban: Osimhen topun gerisinde. Diyelim ki önünde, rakibi etkilemiyor.

OSIMHEN'IN GEÇERSİZ GOLÜ

Deniz Çoban: Süleyman Özay'ı tebrik edelim, sahada çözdü.

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakemi kutlayalım, çok doğru bir tespit yapmış. Hiçbir şüphe yok, ofsayt kararı doğru.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem güzel yer almış.