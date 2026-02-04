Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray maçında korku dolu anlar: Ambulans sahaya girdi!

4.02.2026 22:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında oynanan Galatasaray - İstanbulspor maçında Ahmed Kutucu ile İsa Doğan'ın kafa kafaya çarpışması paniğe neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - İstanbulspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.

İkinci yarının henüz başında 46. dakikada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ve Galatasaray'dan Ahmed Kutucu çarpıştı. İki futbolcu da sakatlık yaşadı.

Image

SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Ahmed Kutucu, tedavisi sonrası kenara geldi. İstanbulspor kalecisi İsa Doğan için sahaya ambulans dahil oldu. İsa Doğan, sedyeyle oyundan çıktı.

Galatasaray'da sakatlanan Ahmed Kutucu, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte kenara geldi. Yener İnce, kenara geldiği sırada Ahmed için "İyi" işareti yaptı. Ancak Galatasaray teknik heyeti, risk almadı. Ahmed Kutucu, 52. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.

Image

ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIK

Yayıncı kuruluşun daha sonra geçtiği bilgiye göre, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık oluştu. Ahmed Kutucu'nun ise çok önemli bir sorunu olmadığı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

İlgili Konular: #galatasaray #istanbulspor #Ahmed Kutucu

