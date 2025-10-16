Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulübüyle henüz sözleşme yenilemedi... Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun transferinde karşı karşıya!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal forması giyen Sergej Milinkovic-Savic, henüz kulübüyle sözleşmesini yenilemedi. Savic’le Avrupa’dan birçok takım ilgilenirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer için devrede olduğu iddia edildi.

İtalya Serie A ekibi Lazio’dan Al-Hilal’e 2023/24 sezonunda imza atan Sergej Milinkovic-Savic kontratının son yılına girdi. Deneyimli oyuncu henüz kulübüyle sözleşmesini uzatmazken sezon sonu için transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Corriere della Sport’ta yer alan habere göre deneyimli oyuncu yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor ancak Avrupa’dan birçok takımın Milinkovic-Savic’i kadrosuna katmak istiyor.

Bu takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da olduğu, Juventus, Chelsea ve Manchester City’nin de 30 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği kaydedildi.

Savic’i transfer etmek isteyen takımların bonservis bedeli ödemeyecek olmasından dolayı yüksek bir maaş önerebilecekleri ifade edildi.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC’IN KARİYERİ

Futbola Avusturya'da başlayan Sergej Milinkovic-Savic, sonrasında ülkesi Sırbistan'da Vojvodina'nın altyapısına geçti.

Burada 2014'te A takıma yükselen Savic, Belçika'da Genk ve İtalya'da Lazio formalarını da giydi.

Lazio'dan 2023/24 sezonunda 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan deneyimli oyuncu, 3 sezondur Suudi Arabistan ekibinde kariyerini sürdürüyor.

Kariyeri boyunca oynadığı takımlarda toplam 483 maça çıkan Savic, 108 gol ve 86 asist kaydetti.

