Galatasaray mahkeme kapısında
Galatasaray’da 23-30 Nisan’daki seçimin yapılmaması adına bir üye daha dava açtı.
Galatasaray’da Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 23-30 Nisan’daki olağanüstü seçime tedbir koymasının ardından dün yeni bir dava şoku yaşandı.
Bu kez bir başka kulüp üyesi Abdullah Burhan Sadıkoğlu, 26 Mart’taki genel kurulun iptali ve seçimin yapılmaması için 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tedbir başvurusu yaptı. Mahkeme henüz kararını açıklamadı, G.Saray avukatları itiraz için hazırlığını yaptı. Yarın Çağlayan’daki duruşmada tedbir kalkmazsa Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin yol haritası merak konusu. Elmas’ın, seçimin yapılması adına koyduğu iradeyi devam ettirdiği öğrenildi. Mahkeme, tedbiri kaldırırsa, Galatasaray’da seçim 23-30 Nisan’da yapılacak. Tedbir kalkmazsa, yönetim yarın olağanüstü toplanacak ve 23-30 Nisan seçimi iptal edilecek. Elmas’ın vakit kaybetmeden tüzüğün 28.1 maddesine göre; “idari ibrasızlıktan bağımsız” şekilde “yönetim kurulu kararı” ile yeni bir seçim tarihi açıklayacağı bildirildi. Bu tarih en erken 14-21 Mayıs olacak.
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