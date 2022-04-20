Son dakika: Galatasaray'a bir dava şoku daha!

20 Nisan 2022 Çarşamba, 18:26

Galatasaray’da Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Sarı-Kırmızılıların 23-30 Nisan’da yapılacağını duyurduğu olağanüstü seçime tedbir kararı koymasının ardından yeni bir dava şoku yaşandı.

Bu kez kulüp üyesi Abdullah Burhan Sadıkoğlu, 26 Mart’taki genel kurulun iptali ve seçimin yapılmaması yönünde tedbir talepli 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.