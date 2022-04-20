Son dakika: Galatasaray'a bir dava şoku daha!
Fırat Develioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, seçimin iptali için ikinci bir davanın şokunu yaşıyor.
Galatasaray’da Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Sarı-Kırmızılıların 23-30 Nisan’da yapılacağını duyurduğu olağanüstü seçime tedbir kararı koymasının ardından yeni bir dava şoku yaşandı.
Bu kez kulüp üyesi Abdullah Burhan Sadıkoğlu, 26 Mart’taki genel kurulun iptali ve seçimin yapılmaması yönünde tedbir talepli 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.
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