Galatasaray - Manchester United maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:36

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:36

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile oynayacağı maçta İspanyol hakem düdük çalacak.

Galatasaray - Manchester United maçını İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK MÜCADELE

Mücadelenin Video Asistan Hakemi (VAR) Ricardo de Burgos, AVAR'ı ise Juan Martinez Munuera olacak.

Galatasaray ile Manchester United, Rams Park'ta 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'de karşı karşıya gelecek.