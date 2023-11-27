Galatasaray - Manchester United maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta kendi sahasında Manchester United'ı konuk edeceği mücadelenin hakemi belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile oynayacağı maçta İspanyol hakem düdük çalacak.
Galatasaray - Manchester United maçını İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK MÜCADELE
Mücadelenin Video Asistan Hakemi (VAR) Ricardo de Burgos, AVAR'ı ise Juan Martinez Munuera olacak.
Galatasaray ile Manchester United, Rams Park'ta 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'de karşı karşıya gelecek.
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