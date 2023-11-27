Son Dakika: Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:36
Son Dakika: Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması!
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Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."


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