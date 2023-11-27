Manchester United'lı yıldızdan Galatasaray maçı açıklaması!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:48

Manchester United'ın Everton'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçın ardından takımın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçına değinen Fernandes, "Galatasaray deplasmanındaki maçın ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Harika bir atmosferde, harika bir futbol maçı olacak. Galatasaray gerçekten çok güçlü bir futbol oynuyor. Atmosferin çok zor olacağını biliyoruz ama hazırlıklı olacağız" dedi.

"İSTANBUL'DA KAZANMALIYIZ"

Grubun kaderini yakından ilgilendiren maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Portekizli yıldız, "Galatasaray'ı yenmeye ve 3 puan almaya ihtiyacımız var. Bayern ile oynayacağımız maçın final olabilmesi için İstanbul'da elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız" sözlerini sarf etti.

29 yaşındaki Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.

Galatasaray - Manchester United karşılaşması 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 20:45'te oynanacak.