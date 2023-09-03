Galatasaray, Manchester United'ın Hollandalı yıldızını istiyor
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester United forması giyen Donny van de Beek'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Orta saha transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray için yeni bir iddia geldi.
The Daily Mail'in haberine göre, Galatasaray ile Manchester United arasındaki Donny van de Beek için transfer görüşmeleri devam ediyor. Old Trafford'da geçirdiği sürede düşüş yaşayan Van de Beek yeni bir meydan okuma istiyor. Galatasaray'ın oyuncu için 1 milyon sterlin'lik kiralama teklifi reddedilmişti.
40 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Van de Beek, Ağustos 2020'de Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmuştu. Fakat Erik ten Hag da dahil olmak üzere Manchester United'ın 3 menajerini etkilemeyi başaramayan ve sakatlıklarla mücadele eden Van de Beek, Everton'da kısa bir kiralık dönemi geçirdi.
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