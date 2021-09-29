Galatasaray, Marsilya maçı kamp kadrosunu açıkladı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:14

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'da Marsilya ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı takım, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Marsila maçı takım kadrosunu paylaştı.

8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakan ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Sacha Boey de kadroda yer aldı. Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Barış Alper de Marsilya maçı kadrosuna alındı.

Galatasaray'ın Marsilya maçı takım kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.







