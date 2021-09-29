Galatasaray, Marsilya maçı kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığını atlatan Sacha Boey de kadroda yer aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'da Marsilya ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılı takım, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Marsila maçı takım kadrosunu paylaştı.
8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakan ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Sacha Boey de kadroda yer aldı. Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Barış Alper de Marsilya maçı kadrosuna alındı.
Galatasaray'ın Marsilya maçı takım kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.
?? Marsilya maçı kamp kadromuz. #OMvGS #UEL pic.twitter.com/dgoZh0nqwA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2021
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- AKP'nin gizli seçim planı
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Netflix’in en popüler 10 dizi ve filmi açıklandı
- 11 bin dolarlık ilanda gerçek ortaya çıktı
- Kapanma olacak mı?
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Bakanlıktan 'Taksi' genelgesi