Eski Galatasaray futbolcusu Steven Nzonzi, Katar'a transfer oldu

28 Eylül 2021 Salı, 14:36

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, devre arasında Roma'ya geri dönmüştü. Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu.

Nzonzi, Katar ekiplerinden Al Rayyan ile anlaşmaya vardı.

Daha önce Sevilla forması da giyen 32 yaşındaki futbolcu, bonservissiz bir şekilde Roma'dan Al Rayyan ekibine transfer olmuş oldu.

Nzonzi, Al Rayyan'da James Rodriguez'in takım arkadaşı olacak ve Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın yönetiminde olacak.

Roma ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 32 yaşındaki Nzonzi, İtalyan ekibinin formasını 39 maçta giydi ve 1 gol atıp 2 asist yaptı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Steven Nzonzi, Galatasaray forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 1 asistlik katkıda bulunmuştu. Sonrasında ise Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig ’in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.



