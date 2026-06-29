Galatasaray MCT Technic, Buğrahan Tuncer ile yola devam dedi!

Galatasaray MCT Technic, takımın önemli isimlerinden Buğrahan Tuncer ile yola devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Buğrahan Tuncer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın açıklamasında, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde" denildi.

Buğrahan Tuncer, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 6.2 sayı, 2.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla oynadı. Tuncer, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.5 sayı, 2.0 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı.