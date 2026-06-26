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Galatasaray MCT Technic'ten Can Korkmaz kararı! Resmen açıklandı...

Galatasaray MCT Technic'ten Can Korkmaz kararı! Resmen açıklandı...

26.06.2026 19:25:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray MCT Technic'ten Can Korkmaz kararı! Resmen açıklandı...

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 33 yaşındaki oyuncu Can Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Oyun bitmedi. Can Korkmaz, 1 sezon daha Galatasaray MCT Technic formasıyla" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Can Korkmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 17.8 dakika, 7.5 sayı, 1.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 17.1 dakika, 4.7 sayı, 1.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

İlgili Konular: #galatasaray #basketbol #Sözleşme

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